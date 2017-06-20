Пожарный самолет разбился в Португалии

В Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает агентство Lusa.

Государственная принадлежность машины пока не установлена. В вероятном месте его падения работают вертолеты. Поиск упавшего самолета затруднен из-за сильного задымления, вызванного продолжающимися лесными пожарами.

Огонь в центральных районах Португалии бушует уже несколько дней. Жертвами стихии стали по меньшей мере 64 человека.

Для тушения огня на помощь португальским пожарным пришли спасатели из других стран Евросоюза. В общей сложности авиационная группировка насчитывала 17 самолетов из разных стран, задействованных в тушении пожаров.

Как сообщает радиостанция TSF, в последние дни из наиболее опасных районов были эвакуированы жители нескольких десятков деревень.