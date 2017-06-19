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Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Португалии

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Жертвами сильнейшего лесного пожара в центральных районах Португалии стали 62 человека. Видео последствий разгула огненной стихии публикует телеканал BFMTV. Около 60 человек пострадали. Многие люди оказались заперты в своих машинах и не смогли выбраться из автомобилей, в результате чего погибали целыми семьями.

В связи с произошедшим президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза объявил трехдневный траур до 20 июня включительно. Огонь вспыхнул в округе Лейрия из-за жаркой погоды. Пожар нанес ущерб нескольким населенным пунктам.

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