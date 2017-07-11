«Костюмы» из еды и цветов для дочери прославили жительницу Турции в сети

Страница жительницы Антальи (Турция) в Instagram приобрела популярность среди пользователей сети после того, как женщина начала публиковать снимки своей маленькой дочери. Об этом пишет Daily Mail.

31-летняя Аля Чаглар (Alya Chaglar) создает иллюзию вместе с трехлетней Стефани. Девочка позирует перед камерой, а мать придерживает еду или растения под нужным углом. За обновлениями в аккаунте в Instagram, куда женщина публикует забавные снимки, следят более 33 тысяч пользователей.

Banana mood📸 #funnystefani #favourite A post shared by It's all about Stefani🐥 (@seasunstefani) on Jul 9, 2017 at 10:48pm PDT

Ms. Perfect📸 #funnystefani A post shared by It's all about Stefani🐥 (@seasunstefani) on Jul 7, 2017 at 3:31am PDT

Colorful summer print😍 #funnystefani A post shared by It's all about Stefani🐥 (@seasunstefani) on Jul 1, 2017 at 11:43pm PDT

Think pink📸#funnystefani A post shared by It's all about Stefani🐥 (@seasunstefani) on Jun 29, 2017 at 10:33pm PDT

В июне стало известно, что живущие в Мельбурне (Австралия) подруги с альбинизмом приобрели популярность в Instagram после того, как начали вести общую страницу. За обновлениями в аккаунте девушек следят более восьми тысяч пользователей.