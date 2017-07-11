Из жизни
 

«Костюмы» из еды и цветов для дочери прославили жительницу Турции в сети

Перейти в «Мою Ленту»

Страница жительницы Антальи (Турция) в Instagram приобрела популярность среди пользователей сети после того, как женщина начала публиковать снимки своей маленькой дочери. Об этом пишет Daily Mail.

31-летняя Аля Чаглар (Alya Chaglar) создает иллюзию вместе с трехлетней Стефани. Девочка позирует перед камерой, а мать придерживает еду или растения под нужным углом. За обновлениями в аккаунте в Instagram, куда женщина публикует забавные снимки, следят более 33 тысяч пользователей.

Banana mood📸 #funnystefani #favourite

A post shared by It's all about Stefani🐥 (@seasunstefani) on

Ms. Perfect📸 #funnystefani

A post shared by It's all about Stefani🐥 (@seasunstefani) on

Colorful summer print😍 #funnystefani

A post shared by It's all about Stefani🐥 (@seasunstefani) on

Think pink📸#funnystefani

A post shared by It's all about Stefani🐥 (@seasunstefani) on

В июне стало известно, что живущие в Мельбурне (Австралия) подруги с альбинизмом приобрели популярность в Instagram после того, как начали вести общую страницу. За обновлениями в аккаунте девушек следят более восьми тысяч пользователей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Some seriously sweet - or savory - outfits! Mom uses fruit, veggies, flowers and clever photography to create stunning red carpet-ready gowns for her daughter
Подруги с альбинизмом из Австралии прославились в сети
Степановы из Кемерово нарядили 11-месячную дочь углем и выиграли конкурс
Огромная шевелюра прославила сингапурскую девочку
Последние новости
СМИ узнали о подтверждении ИГ гибели аль-Багдади
Открывший стрельбу в московском офисе мужчина покончил с собой  
В Донецкой области отца и сына избили за крики «Слава Украине!»
«Костюмы» из еды и цветов для дочери прославили жительницу Турции в сети
Пограничники с вертолета высадили десант на браконьерское судно с крабом
Путина попросили спасти от застройки озеро с челябинским метеоритом  
Захарова ответила американской «русофобке» на слова о страховке Кисляка
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня

Сложить слово «счастье»

Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии
21:11 6 июля

Модель plus size отпраздновала День бикини снимком в купальнике

10:55Сегодня

Житель Флориды пожаловался на макак

23:5110 июля

В Калифорнии тинейджер за неделю выиграла в две лотереи 650 тысяч долларов

Из жизни00:02 6 июля

Найди клад сумасшедшего миллионера

Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
22:11 4 июля

Страдавшая от анорексии британка нашла спасение в фитнесе

22:5910 июля

В Германии подросток раздал сверстникам 10 тысяч евро ради дружбы

22:4410 июля

В США попавшая на экраны стадиона пенсионерка показала свое нижнее белье

Из жизни00:00 9 июля

В общем, я ее люблю

Как добились совершенства обладательницы идеальных пятых точек
18:06 3 июля

Морж нырнул в пустой бассейн в Приморском океанариуме

22:1410 июля

Американец сделал предложение девушке во время своего задержания полицейскими

21:4910 июля

Датская супермодель посоветовала отказаться от диет

Россия
«Если знать о предрасположенности, можно предохраняться»
Поможет ли генетика победить неизлечимые болезни
Владимир Путин «Это один из прорывов»
Как Путин оценил совместную работу с Трампом
Жаркий день в РИО
Пожар в торговом центре на Дмитровском шоссе глазами очевидцев
Комитет Госдумы согласился облегчить получение гражданства для украинцев
Родственник пациента избил омского хирурга до потери сознания
Три девушки получили ожоги во время квеста в Саратове
Страсти и подвиги отца Валерия
Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
Все материалы
Мир
Indian Prime Minister Narendra Modi, left, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu embrace at the end of a joint press conference at Netanyahu's residence in Jerusalem, Israel, Tuesday, July 4, 2017Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке
Турецкие военные отчитались об уничтожении 11 курдских боевиков
В США арестовали ветерана Ирака и Афганистана по подозрению в терроризме
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Все материалы
Бывший СССР
Усидеть молодым
Самые юные политики бывшего СССР
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Звездная болезнь
Почему Киеву необходимо осваивать космос с Китаем
МИД Украины пока не считает целесообразным вводить визовый режим для россиян
Турчинов призвал увеличить расходы на оборону
Украина расширит санкции в отношении России
Белый дом рассказал о помощи Киева демократам в ходе предвыборной кампании
Все материалы
Финансы
«Раздувалась как лягушка»
Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха
Кудрин назвал российскую финансовую систему беззащитной перед киберугрозами
Кудрин предсказал ставку ЦБ на конец года
Орешкин понадеялся прожить 2017 год без резких скачков курса рубля
Ренессанс не наступит
Как цепляется за жизнь старейший банк мира
Гройсман оценил потери экономики Украины от «агрессии» России в 16 процентов ВВП
Кудрин предрек России потерю статуса технологической державы
Все материалы
Бизнес
Транскорейский акцент
Зачем Сеул пытается реанимировать транспортные и энергетические проекты с Москвой и Пхеньяном
В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Правительство ограничило закупку импортного оборудования для ГЛОНАСС
«Газпром» проложил 50 километров «Турецкого потока» по дну моря
Анкара договорилась с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока»
Ryanair начала рассаживать детей с родителями
Все материалы
Силовые структуры
Исключительно для убийства
Как создавались бесшумные винтовки и пистолеты
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
Истребители с Центральной-Угловой
Один из старейших авиаполков России осваивает новую технику
Пограничники с вертолета высадили десант на браконьерское судно с крабом
В Москве мужчина застрелил сотрудницу офиса и совершил самоубийство
Первый Ту-160М2 поступил в цех окончательной сборки
На Северном флоте отработали спасение экипажа подлодки с глубины 50 метров
Все материалы
Наука и техника
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
Бунт молодых
Как студенческие протесты стали прологом русской революции
Наполнили колодец
Как на Земле появилась вода
Недра взорвавшейся звезды показали на видео
Китай обнародовал планы по освоению Солнечной системы
Томаты оказались причиной появления насекомых-каннибалов
Доказана польза кофе для продления жизни
Все материалы
Спорт
Тимофей Мозгов«С Прохоровым еще не встречались, буду рад с ним поработать»
Интервью с российским миллионером, перебравшимся в Нью-Йорк из Химок
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Экипаж «КамАЗ-Мастер» помог перевернувшемуся на «Шелковом пути» гонщику
Бывший баскетболист ЦСКА Теодосич продолжит карьеру в НБА
В сети раскритиковали перепутавшую футболиста с рэпером газету
Хоккеист «Питтсбурга» приготовил завтрак в чаше Кубка Стэнли
Вячеслав Зайцев раскритиковал новую форму «Спартака»
Все материалы
Культура
Премьер Большого театра Владислав ЛантратовТелесное трико на голое тело
С чем связан скандал вокруг балета Кирилла Серебренникова в Большом театре
Холодная нарезка
Некролог на себя как мнемонический прием
Жан-Мишель Генассия«Франция — это страна вялого коммунизма»
Жан-Мишель Генассия о браках по сговору, национальных общинах и президенте Макроне
Вышел второй трейлер экранизации «Темной башни» Стивена Кинга
Доктор Дре записал первый за два года новый трек
Стас Костюшкин стал просыпаться под «Экстаз» Шнура
Создатели «Маши и Медведя» ответили на призывы запретить мультфильм на Украине
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты шо, гонишь или шо?»
На что готовы украинцы ради тысяч долларов и славы в сети
Антон НосикРунет, я твой отец
Умер основатель российского интернета Антон Носик
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
Американский школьник взял интервью у министра обороны
Британская полиция оставила трогательную записку хозяину марихуановой плантации
Вирус атаковал кассовые терминалы и похитил данные банковских карт россиян
В СЖР предложили создать рабочую группу по борьбе с фейковыми новостями
Все материалы
Ценности
Mazda SavannaНе завертелось
Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Audi показал новый А8 с автопилотом
Немецким электронщикам из Kraftwerk посвятили велосипеды
Марка adidas посвятила кроссовки берлинским крышам
Zenden запустил новый бренд спортивной обуви
Jimmy Choo отправил мужчину играть в «кошки-мышки» с женщиной
Все материалы
Путешествия
Лариса Аханова: «Там вино стоит дешевле кофе»
О заповедных уголках Европы, где не встретить русских туристов
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Выезжающих за рубеж российских туристов предложили обложить налогом
Венгрия упростит процедуру получения шенгена для части российских туристов
Спрос россиян на перелеты в Черногорию упал в полтора раза
Bloomberg рассказал о секретном направлении для отдыха с дачами российской элиты
Форт полуострова сокровищ
Как выглядит первое русское поселение в Центральной Азии
Все материалы
Из жизни
Сложить слово «счастье»
Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Brisbane Batcave Outflow Milf What a great view of our beautiful City from the outflow«Это страна приезжих»
История москвички, переехавшей в австралийский Брисбен
«Костюмы» из еды и цветов для дочери прославили жительницу Турции в сети
Житель Флориды пожаловался на макак
В Калифорнии тинейджер за неделю выиграла в две лотереи 650 тысяч долларов
В Германии подросток раздал сверстникам 10 тысяч евро ради дружбы
Все материалы
Такси со штампом «эксклюзив»
Суперкары, концепты и внедорожники на службе такси
Не все коту Баку
Как на Гран-при Австрии Формула-1 копила силы перед новым броском
Величайшие машины Японии
Топ-10 самых важных автомобилей в истории Японии
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Россиянам помогут купить первый автомобиль и машину для семьи
Компания Audi представила седан A8 нового поколения
Разгон 1000-сильного электрокара до 380 километров в час показали на видео
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы