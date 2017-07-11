«Костюмы» из еды и цветов для дочери прославили жительницу Турции в сети

Страница жительницы Антальи (Турция) в Instagram приобрела популярность среди пользователей сети после того, как женщина начала публиковать снимки своей маленькой дочери. Об этом пишет Daily Mail.
31-летняя Аля Чаглар (Alya Chaglar) создает иллюзию вместе с трехлетней Стефани. Девочка позирует перед камерой, а мать придерживает еду или растения под нужным углом. За обновлениями в аккаунте в Instagram, куда женщина публикует забавные снимки, следят более 33 тысяч пользователей.
В июне стало известно, что живущие в Мельбурне (Австралия) подруги с альбинизмом приобрели популярность в Instagram после того, как начали вести общую страницу. За обновлениями в аккаунте девушек следят более восьми тысяч пользователей.