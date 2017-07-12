В Кремле пообещали высказаться по особому договору Москвы и Казани

Москва пока не готова озвучить свою позицию по продлению договора с Казанью, разграничивающего полномочия между федеральными и региональными органами власти. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 12 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Концептуальная позиция будет сформулирована и озвучена», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, нет четкого понимания относительно того, когда заканчивается действие документа между федеральным центром и республикой. «Есть юридический спор, что считать датой окончания этого договора: 24-е [июля] — это день подписания или 11 августа, день публикации», — пояснил Песков.

Он также сообщил, что в ближайшие недели в графике главы государства не значится встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Днем ранее сообщалось, что депутаты Госсовета Татарстана обратятся к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой продлить договор, срок действия которого заканчивается в ближайшие два месяца.

Представлявший проект обращения депутат Николай Рыбушкин отмечал, что в обратном случае придется вносить поправки в законодательство республики. В частности, парламентарии просили сохранить для руководителя Татарстана должность «президент».

Договор о разграничении полномочий между республикой и федеральным центром был заключен в июне 2007 года. СВ документе, например, прописано, что субъект может самостоятельно поддерживать внешнеэкономические связи, однако заключение международных соглашений должен согласовывать с МИД.