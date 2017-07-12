Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности русского языка для страны. Об этом в среду, 12 июля, он сказал на открытии пленарного заседания Всемирного конгресса русской прессы в Минске, передает БЕЛТА.

«Хочу подчеркнуть, что русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его. И сегодня в нашей стране он имеет статус государственного наравне с белорусским», — отметил глава государства.

По его словам, в последнее время в стране многое сделано и для того, чтобы поднять уровень белорусского языка, который отличает белорусов от других народов. «Это не должно вас настораживать», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер не первый раз выступает в защиту русского языка. Так, в феврале он сказал, что не допустит лингвистических дискуссий в стране. По его словам, со временем население страны научится хорошо говорить по-белорусски. «Но я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, от своего родного», — призвал президент.

Русский язык в Белоруссии является одним из двух государственных языков. Данный статус он получил после прошедшего в 1995 году референдума. Тогда за придание русскому языку статуса государственного проголосовали 83,3 процента населения.