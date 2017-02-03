Президент Белоруссии отказался бросать камни в русских людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране антироссийских настроений. Об этом он сообщил во время встречи с представителями СМИ в пятницу, 3 февраля. Мероприятие проходит в формате «Большой разговор». Онлайн-трансляция доступна на сайте агентства БЕЛТА.

«Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — заверил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста о перспективах отношений с Россией. Он добавил, что русские и белоруссы выросли в одной колыбели. «Россия — это святое», — резюмировал Лукашенко.

Вместе с тем глава Белоруссии отметил, что в РФ существует множество разных политических сил. «Даже в руководстве страны. Часто их позиция расходится с мнением самого президента», — указал он. По словам Лукашенко, он открыто говорил об этом своему коллеге Владимиру Путину. «Мы с ним, действительно, близкие друзья», — подчеркнул Лукашенко.

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2 февраля член комитета Госдумы по международным делам Алексей Журавлев высказал опасения в связи с введением белорусскими властями пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств. По мнению парламентария, этот шаг говорит о том, что Лукашенко может отказаться от сотрудничества с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ради «показной незалежности (независимости)».

В январе были опубликованы три приказа директора ФСБ России Александра Бортникова о введении вдоль российско-белорусской границы режима пограничной зоны. Мера объясняется созданием необходимых условий охраны госграницы России.

Минск в свою очередь счел решение Москвы нарушением всех существующих между двумя странами договоренностей в этой сфере.

Указ, подписанный Александром Лукашенко, устанавливает безвизовый въезд в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств при пересечении государственной границы в аэропорту Минска. Он вступит в силу 12 февраля.