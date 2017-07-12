Макрона обвинили в расизме из-за фразы о рождаемости в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с обвинениями в расизме после фразы о высоком уровне рождаемости в отдельных странах Африки. Об этом сообщает RFI.

Выступая на недавнем саммите лидеров стран «Большой двадцатки» в Гамбурге, Макрон заявил, что на развитие государств Черного континента можно потратить миллиарды евро, но «пока существуют страны, где у женщин по семь-восемь детей, вы не добьетесь положительных сдвигов».

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Изначально на эти слова не обратили особого внимания. Однако, после их публикации в отдельных СМИ, Макрон оказался в объективе критики — его обвинили в расизме и колонизаторском мышлении.

Кроме того, Макрону припомнили весьма двусмысленное высказывание, допущенное в начале июня во время посещения Центра мониторинга и спасения на море в Бретани. Один из его руководителей рассказывал главе государства о типах лодок, которые ему доводилось спасать и упомянул о баркасах «квасса-квасса». Как написала Liberation, желая продемонстрировать осведомленность и пошутить, Макрон ответил: «В квасса-квасса влезает мало рыбы, зато много комморцев».

Фраза вызвала резкое осуждение со стороны прессы и общественности, так как на подобных судах до французского острова Майотта в Индийском океане пытаются добраться нелегалы с Коморских островов, многие из которых погибают. В пресс-службе Елисейского дворца тогда заявили, что президент «неудачно пошутил».

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» прошел 7-8 июля в немецком Гамбурге.