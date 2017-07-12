Саудовским школьницам позволят заниматься физкультурой

В учебную программу школьниц в Саудовской Аравии включат уроки физкультуры. Об этом заявили в министерстве образования королевства, информацию передает Arab News.

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Изменения будут воплощены постепенно, начало ожидается уже в новом учебном году. «Я очень довольна изданием этого указа, это исторический день для всех девочек страны», — сказала Лина аль-Маена, член Консультативного совета при короле.

Решение принято в рамках воплощения «Программы-2030» — плана реформ, принятого руководством страны. За исполнением будет наблюдать специальный надзорный комитет, созданный под руководством заместителя министра образования, которая ведает учебными программами для девочек.

14 марта в королевстве открыли совет, защищающий права женщин. При этом на первом его заседании не оказалось ни одной женщины.

В Саудовской Аравии действует программа по увеличению числа женщин на рынке труда — сейчас лишь 22 процента из них работают, в то время как в 2030 году планируется трудоустроить треть всех женщин страны.