Бывший инженер НАСА создал самый мощный водяной пистолет

Видео: Mark Rober / YouTube

Бывший инженер НАСА Марк Робер (Mark Rober) собрал самый мощный водяной пистолет в мире. Скорость струи из пистолета достигает 437 километров в час, она способна разрезать арбуз, банку с газировкой и разбить стекло. Видео с демонстрацией творения Робер опубликовал на своем YouTube-канале.

Принцип работы не сильно отличается от обычного водяного пистолета. Единственное отличие в том, что вместо накачивания воздуха в камеру инженер использует баллон со сжатым азотом. Изобретение уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире водяной пистолет.