Десятки турецких овец прыгнули со скалы и разбились насмерть

В турецкой провинции Ван 80 овец совершили «массовое самоубийство». Об этом в среду, 12 июля, сообщает CNN Türk.

Инцидент произошел в горной местности в районе Мурадие. По словам пастуха Эркана Озера (Erkan Ozer), он пас стадо на плато в тот момент, когда одна овца прыгнула со скалы. Затем еще 79 животных последовали ее примеру.

«Глядя на каждую падающую овцу, я пытался остановить других, собиравшихся прыгнуть», — рассказал мужчина журналистам. Сколько парнокопытных ему удалось спасти, не уточняется.

Один из владельцев умерших животных заявил, что все местные жители, потерявшие скот, надеются на помощь властей. Причины такого поведения животных CNN Türk не указывает.

О похожем случае, произошедшем в швейцарском кантоне Вале, газета Daily Mail сообщала в начале июня. Там стадо из 13 коров, принадлежащих нескольким фермерам, намеренно спрыгнуло с 50-метровой скалы. При падении выжило только одно животное.

Представитель местной сельскохозяйственной страховой компании Норберт Терреттаз (Norbert Terrettaz) рассказал, что прежде чем броситься с обрыва, коровы преодолели ряд препятствий, в том числе сломали несколько ограждений, установленных вокруг пастбища. Он также подверг сомнению предположение о том, что животных вынудил спрыгнуть со скалы какой-то хищник, например собака или волк.

Терреттаз пояснил, что типичное поведение для коров — разбредаться в разные стороны в случае опасности, а не следовать друг за другом, как это делают овцы. К тому же, по его словам, неподалеку паслись яки, на которых никто не нападал.