Авторы «Мира Дикого Запада» анонсировали новый сезон запуском поломанного сайта

Телеканал HBO опубликовал на сайте, посвященном сериалу «Мир Дикого Запада», тизер нового сезона. При посещении ресурса на экране появляется окно чата с призывом о помощи.

«Здесь кто-нибудь есть? Что-то пошло не так. Нам нужна помощь», — говорится в сообщении от «неизвестного пользователя».

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После этого текст пропадает, и вместо него возникает фраза «Система перегружена», а затем «Загружается — путешествие в ночь». По сюжету сериала, «Путешествие в ночь» — название нового аттракциона в парке развлечений, созданного доктором Робертом Фордом (Энтони Хопкинс). Вокруг этого квеста будет разворачиваться действие второго сезона.

Продолжение сериала выйдет в 2018 году, точная дата пока не называется.

«Мир Дикого Запада» — фантастический сериал Джонатана Нолана, основанный на одноименном фильме 1973 года с Юлом Бриннером. Действие разворачивается в ближайшем будущем, где развитие искусственного интеллекта позволило создать полностью роботизированные парки развлечений, изображающие различные исторические эпохи. В центре сюжета парк, посвященный Дикому Западу, где из-за сбоя в системе роботы, развлекающие посетителей аттракциона, выходят из-под контроля и начинают нападать на посетителей.