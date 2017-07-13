Изучавших фауну в пограничной зоне американских туристов задержали в Бурятии

В Джидинском районе Бурятии пограничники задержали четверых граждан США, изучавших фауну в пограничной зоне, сообщили изданию «Байкал-Daily» в республиканском погрануправлении.

Группу иностранцев обнаружили 19 июня в ходе операции «Рубеж-2017», проводившейся пограничниками в течение месяца совместно с правоохранительными органами региона и коллегами из Монголии. На руках у американцев были туристические визы.

За несоответствие их деятельности заявленной цели визита граждан США привлекли к административной ответственности (по части 1 статьи 18.8 КоАП) и оштрафовали на общую сумму 8 тысяч рублей.

В ходе той же операции, 25 июня, пограничники задержали россиянина, который двигался в направлении Монголии в нетрезвом виде и вызвал срабатывание электро-сигнализационного комплекса.

За месяц вблизи госграницы выявили 10 нарушителей, которые незаконно вели там хозяйственную деятельность, и одного гражданина России, находившегося в федеральном розыске.

В июне группу граждан Испании задержали в Нижнем Новгороде за незаконную съемку режимных объектов. Среди них был известный по фильму «Три метра над уровнем неба» режиссер Фернандо Гонсалес Молина. Иностранцев оштрафовали за нарушение миграционного законодательства на две тысячи рублей каждого. По данным СМИ, в России испанцы собирали материал для документального фильма о паре геев из нижегородского Сарова.