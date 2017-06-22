Снимавших фильм о геях испанских документалистов оштрафовали в Нижнем Новгороде

Группу граждан Испании, в том числе режиссера Фернандо Гонсалеса Молину, известного по фильму «Три метра над уровнем неба», в Нижнем Новгороде оштрафовали за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает в четверг, 22 июня, «Интерфакс», сумма взыскания для каждого составила две тысячи рублей.

Адвокат Алексей Ветошкин рассказал агентству, что полицейские подошли к режиссеру и его спутникам вечером 21 июня, когда те находились возле Чкаловской лестницы (архитектурное сооружение, соединяющее Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные). «Правоохранители объяснили, что эти лица въехали на территорию РФ по деловой визе и занимались не той деятельностью, которая была указана», — отметил он.

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В России испанцы собирали материал для фильма о паре геев из Сарова (Нижегородская область), сообщает Вести.Ru. Претензии полиции связаны с тем, что они вели съемку режимных объектов без аккредитации.

В июне прошлого года в Сочи задержали съемочную группу американского телеканала HBO, работавшую над фильмом об олимпийской недвижимости. Иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Сопровождавшего их российского блогера Александра Валова арестовали на пять суток.