В Совфеде заявили о невыполнимости решения ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

Решение ЕСПЧ о признании дискриминационным российского закона о запрете гей-пропаганды невыполнимо на территории России, так как противоречит Конституции страны. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«В том виде, в котором это сформулировано в решении Европейского суда, ввиду его противоречия Конституции РФ оно исполнено быть не может», — заявил Клишас.

Сенатор отметил, что исполнение решения ЕСПЧ может нарушить часть 2 статьи 29 Конституции России, в которой идет речь о запрете пропаганды или агитации, возбуждающей ненависть по социальному, расовому, национальному или религиозному признаку.

Также, по его мнению, имеются противоречия с частью 13 статьи 17 Конституции, согласно которой осуществление прав гражданина не должно нарушать свободы других лиц.

20 июня ЕСПЧ удовлетворил иск группы граждан России Николая Баева, Николая Алексеева и Алексея Киселева. Суд признал нарушение их права на свободу выражения мнения и постановил российскому государству выплатить активистам около 49 тысяч евро в качестве компенсации морального и материального ущерба и в счет возмещения издержек. Решение одобрили шесть судей из семи.

Один из заявителей, Николай Алексеев, прокомментировал в эфире Национальной службы новостей (НСН) решение ЕСПЧ, отметив, что депутат Госдумы Виталий Милонов, «который активно продвигал этот закон в Санкт-Петербурге, сегодня проиграл». При этом постановление Страсбургского суда может стать «началом конца» запрета гей-пропаганды в России, уверен активист.

Минюст России пообещал обжаловать данное решение. В ведомстве отметили, что положения ряда региональных законов о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были приняты только лишь с целью защиты нравственности и здоровья детей.