Белорусские власти потребовали объяснений от хозяина ловившей зайцев кошки

Белорусские власти потребовали от минского журналиста Василия Семашко объяснений из-за того, что его кошка ловила зайцев. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Опубликованные Семашко в социальной сети фото питомца с добычей вызвали возмущение сначала сотрудника журнала «Охота и рыболовство» и активистов общественной организации «Охрана птиц Отечества». После этого журналиста попросили прибыть в инспекцию охраны животного и растительного мира.

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«Взяли с меня объяснение. Очень мне понравился вопрос, не учил ли я кошку охотиться на зайцев. Были вопросы о том, что я делал с заячьим мясом, куда добычу девали (...). Инспекторы (...) сказали, что закон обязывает их проехать ко мне на дачу и проверить, нет ли у меня в холодильнике запасов зайчатины и не сушатся ли у меня в сарае заячьи шкурки», — рассказал Семашко.

После обыска на даче у журналиста инспекторы сообщили, что владелец животного не имеет права отнимать у него добычу. «В этом случае надо обязательно уведомить инспекцию по охране животного и растительного мира, что отобрал добычу у кошки. Должен эту добычу передать, и должен быть протокол об этом происшествии», — передал слова представителей власти Семашко.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что за незаконную добычу дикого зверя в Белоруссии предусмотрены большие штрафы и даже уголовная ответственность.