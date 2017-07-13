Comme des Garçons перевыпустил архивные ароматы

Японский бренд Comme des Garçons перевыпустил серию ароматов Olfactory Library. Об этом сообщает в среду, 12 июля, FashionTime.

В лимитированную коллекцию вошли 10 парфюмерных композиций: Nomad Tea, Calamus, Soda, Lily, Garage, Sticky Cake, Tar, Sequoia, Palisander и Eau de Cologne. Архивная коллекция уже поступила в продажу. Цена — 6 900 рублей за флакон объемом 50 миллилитров.

Comme des Garçons — японский бренд одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Компания активно сотрудничает с российским дизайнером Гошей Рубчинским. В 1998 году был выпущен аромат Odeur 53 с нотами жженой резины и лака для ногтей, ставший изюминкой парфюмерной линии Дома.

В начале июля Comme des Garçons расширил парфюмерную линейку. В ней появился новый «бетонный» аромат под названием Concrete. Источником вдохновения для его создания послужила атмосфера Нью-Йорка. Аромат с нотами сандалового дерева представили в районе Бруклин. Он уже появился в продаже и представлен в универмаге Dover Street Market.