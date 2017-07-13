Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации жертвам теракта в Беслане

Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате пострадавшим от теракта в Беслане более трех миллионов евро. Об этом ТАСС сообщил адвокат, Сергей Князькин, представляющий интересы ряда потерпевших, в четверг, 13 июля.

«Нам пришло уведомление, что Минюст накануне (12 июля) подал жалобу на решение ЕСПЧ и просит пересмотреть дело в Большой палате», — сказал он.

В ее состав входят председатель ЕСПЧ, его заместители и председатели секций.

13 апреля ЕСПЧ на своем сайте сообщил о решении обязать Россию выплатить родственникам жертв теракта в общей сложности 2,995 миллиона евро в качестве возмещения морального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям истцов в качестве возмещения судебных издержек. С иском против России обратились более 400 заявителей, которые утверждали, что государство не провело должного расследования событий, а также что многие аспекты планирования и управления переговорами с террористами и спасательной операций имели недостатки.

Средняя школа №1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников была расстреляна, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма силовиков. Жертвами стали в общей сложности 334 человека, в том числе более 180 детей. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.