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Дизайнер Кристофер Кейн показал лимитированную коллекцию с Crocs

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В московском универмаге «Цветной» открылся временный магазин марки Crocs. Там представлена лимитрованная коллекция, созданная с шотландским модельером Кристофером Кейном. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 июля.

Линейка состоит из классических сабо четырех природных оттенков: небесно-голубого, авокадо, охры и черно-белого. Обувь украшена цветами и страусиными перьями.

Кристофер Кейн — шотландский модельер, одновременно с основанием собственной марки он сотрудничал с Versus Versace и занимался созданием молодежной одежды. Осенью 2016 года он выпустил специальную коллекцию свитшотов. Одежду украшают архивные принты, созданные по самым известным рисункам модельера: цветок в разрезе из весенне-летней коллекции 2014 года, шимпанзе из сезона весна-лето 2009 или изображение космоса, появившееся впервые в 2011 году.

Crocs — американская обувная компания, основана в 2002 году. Весной 2017 года новым лицом бренда стала голливудская актриса Дрю Бэрримор.

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