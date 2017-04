Голливудская актриса Дрю Бэрримор стала лицом марки Crocs. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля. Она приняла участие в рекламной кампании под названием Come as you are. В съемках также приняли участие американский рестлер Джон Сина, южно-корейская певица Им Юна и китайский поп-исполнитель Генри Лау.

«Мне кажется, что каждый должен посмотреть на себя в зеркало и принять себя такими, какой он есть, вместо того, чтобы критиковать себя. Как мама двух дочерей, я уверена, что очень важно научить людей любить себя», — сказала Бэрримор.

41-летняя Бэрримор — американская актриса, продюсер и кинорежиссер. Известна по фильмам «Инопланетянин», «Ядовитый плющ», «История вечной любви» и «Ангелы Чарли». В 2009 году сняла полнометражную картину «Катись!» с Эллен Пейдж в главной роли.

Crocs — американская обувная компания, основана в 2002 году.