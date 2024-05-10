Володин сравнил доходы России от сельского хозяйства и продажи оружия

Спикер ГД Володин: РФ получает больше средств от сельхоза, чем от продажи оружия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил получение средств от сельского хозяйства со средствами от продажи оружия. Видео с его заявлением публикует Telegram-канал «СМОТРИ».

Володин заявил, что сельское хозяйство приносит больше денег стране, чем продажа оружия. Политик также подчеркнул, что вопросы развития сельского хозяйства дали свои результаты.

«Для нас сегодня [сельское хозяйство] — это отрасль, которая не только обеспечивает продовольствием нашу страну, но и имеет огромный экспортный потенциал, из-за чего страна получает больше средств отсюда, чем от продажи оружия, хотя мы не стали продавать его меньше», — отметил Володин.

Спикер добавил, что в сфере сельскохозяйственного развития Российская Федерация делает успехи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил аграриям обеспечить всю сельскохозяйственную технику средствами защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины.