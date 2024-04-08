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11:24, 8 апреля 2024Россия

Российский губернатор призвал оснастить всю сельхозтехнику защитой от дронов

Губернатор Гладков призвал оснастить всю сельхозтехнику защитой от дронов
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил аграриям обеспечить всю сельскохозяйственную технику средствами защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил во время оперативного совещания с правительством, трансляция которого велась на странице главы региона во «ВКонтакте».

Он уточнил, что от беспилотников должна быть защищена техника, которая используется для посевных работ в приграничной зоне Белгородской области.

«Внесены рекомендации руководителям сельхозпредприятий — приобретение средств радиоэлектронной борьбы против беспилотных летательных аппаратов, изготовление и установки физически антидроновой защиты для самоходной техники», — отчитался на совещании министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко.

Гладков, в свою очередь, подчеркнул, что отсутствие защиты от дронов на сельхозтехнике может быть основанием для отказа в выплате компенсации за ущерб.

Из-за атак ВСУ на Белгородскую область часто оказываются повреждены сельскохозяйственные предприятия. Так, в конце марта в поселке Поляна загорелось сельхозпредприятие — это случилось в результате атаки дрона ВСУ.

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      Анастасия Шейкина
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