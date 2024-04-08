Российский губернатор призвал оснастить всю сельхозтехнику защитой от дронов

Губернатор Гладков призвал оснастить всю сельхозтехнику защитой от дронов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил аграриям обеспечить всю сельскохозяйственную технику средствами защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил во время оперативного совещания с правительством, трансляция которого велась на странице главы региона во «ВКонтакте».

Он уточнил, что от беспилотников должна быть защищена техника, которая используется для посевных работ в приграничной зоне Белгородской области.

«Внесены рекомендации руководителям сельхозпредприятий — приобретение средств радиоэлектронной борьбы против беспилотных летательных аппаратов, изготовление и установки физически антидроновой защиты для самоходной техники», — отчитался на совещании министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко.

Гладков, в свою очередь, подчеркнул, что отсутствие защиты от дронов на сельхозтехнике может быть основанием для отказа в выплате компенсации за ущерб.

Из-за атак ВСУ на Белгородскую область часто оказываются повреждены сельскохозяйственные предприятия. Так, в конце марта в поселке Поляна загорелось сельхозпредприятие — это случилось в результате атаки дрона ВСУ.

