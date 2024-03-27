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14:38, 27 марта 2024Россия

Сельхозпредприятие загорелось после атаки БПЛА на Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре на предприятии после атаки БПЛА
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На одном из сельхозпредприятий Белгородской области произошел пожар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По его словам, атаке подвергся поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. При взрыве пострадавших нет, добавил глава области.

«Загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг возгорания потушили своими силами еще до приезда оперативных служб», — пояснил Гладков.

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Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью в ночь на среду, 27 марта, перехватили 18 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Там уточнили, что снаряды перехватили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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