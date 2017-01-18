Дрю Бэрримор превратилась в зомби в новом сериале от Netflix

Телеканал Netflix опубликовал на своем YouTube-аккаунте трейлер комедийного сериала «Диета из Санта-Клариты» (Santa Clarita Diet). По сюжету, агент по продаже недвижимости Шейла, роль которой исполняет Дрю Бэрримор, превращается в зомби. Ей необходимо поедать человечину, чтобы выжить.

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В сериале также сыграли Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд и Кристина Ферраро. «Диета из Санта-Клариты» будет состоять из 10 эпизодов, премьера намечена на февраль 2017 года.

41-летняя Бэрримор — американская актриса, продюсер и кинорежиссер. Известна по фильмам «Инопланетянин», «Ядовитый плющ», «История вечной любви» и «Ангелы Чарли». В 2009 году сняла полнометражную картину «Катись!» с Эллен Пейдж в главной роли.