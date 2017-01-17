Актер из «Гарри Поттера» появится в сериале по мотивам «Большого куша» Гая Ричи

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, сыграет в телевизионном сериале «Большой куш» по одноименному фильму Гая Ричи. Об этом сообщает Hello Magazine.

28-летний артист выступит в роли гангстера Чарли Кавендиша. В сериале также появятся Люк Паскуалино («Молокососы»), Эд Вествик («Сплетница», «Блудливая Калифорния»), Фиби Дайневор («Жены заключенных») и Дюгрей Скотт («Бойтесь ходячих мертвецов»).

Основа сюжета спин-оффа — реальное ограбление, совершенное в Лондоне в 1983 году. Героями станут несколько молодых друзей-аферистов, которые обнаруживают грузовик, полный украденных золотых слитков, и оказываются в центре борьбы за власть между боссами лондонского преступного мира.

Премьера намечена на март 2017 года. Сериал будет состоять из десяти эпизодов.

«Большой куш» Гая Ричи вышел на экраны в 2000 году. Главные роли в комедии о похищении бриллиантов, которое провоцирует передел влияния в лондонском преступном мире, сыграли Джейсон Стэйтем, Брэд Питт, Бенисио дель Торо, Деннис Фарина и Винни Джонс.