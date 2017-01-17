Звезда «Игры престолов» озвучит доисторическую женщину

Британская актриса Мэйси Уильямс примет участие в создании мультфильма «Первый человек» режиссера Ника Парка. Об этом во вторник, 17 января, сообщает The Hollywood Reporter.

Уильямс озвучит Гууну, бунтарку, которая помогает главному герою Дагу (Эдди Редмэйн) объединить пещерных людей в борьбе против общего врага.

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В работе над анимационной лентой также поучаствует Том Хиддлстон. Премьера мультфильма намечена на январь 2018 года.

19-летняя Уильямс также снялась в фильмах «Кибер-террор», «Падение» и «Книга любви». Известность ей принесла роль Арьи Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», основанном на цикле романов американского писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».