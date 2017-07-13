Fendi снял рекламу на острове вулканов Лансароте

Итальянский дом моды Fendi представил новую рекламную кампанию на осенне-зимний сезон. Съемки проходили на острове-заповеднике вулканов Лансароте, который входит в состав Канарского архипелага. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Harper’s Bazaar.

«Мы двигаемся вперед, не забывая о фундаментальных ценностях — доверии, дружбе, любви и надежде. Поэтому в декоре вещей я использовала слова «Love», «Try», «Listen», — прокомментировала внучка основателей марки Сильвия Вентурини-Фенди.

Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания Fendi основана в Риме в 1925 году. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel. В настоящее время у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.