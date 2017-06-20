Умерла модельер Карла Фенди

В Риме на 81 году жизни скончалась модельер Карла Фенди. Об этом сообщает La Repubblica.

Она перенесла тяжелое заболевание легких, а на прошлой неделе ее выписали из больницы. Последние дни жизни Фенди провела в своем поместье Палаццо Русполи. О месте и времени похорон пока не сообщается.

Карла Фенди много лет работала над развитием модного дома Fendi, основанного ее родителями. Одним из важнейших ее решений во главе дома было приглашение в 1962 году на пост креативного директора молодого дизайнера Карла Лагерфельда. Именно он в 1966 году придумал нынешний логотип Fendi — две буквы F, одна из которых перевернута. В 2007-м модельер основала Фонд Карлы Фенди, поддерживающий культурные традиции в искусстве, литературе, кино и моде.

Дом Fendi основан в Риме в 1926 году. Под этим брендом продаются одежда, изделия из кожи и меха, а также аксессуары и парфюмерия. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel.

