В Италии умерла «королева кашемира» Лаура Биаджотти

В Италии на 74-м году жизни умерла дизайнер Лаура Биаджотти, которую называли «королевой кашемира». Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает La Stampa.

За несколько дней до этого она была доставлена в одну из римских больниц после сердечного приступа, спровоцировавшего остановку сердца. Это, по мнению врачей, могло взывать необратимые изменения в мозге. О месте похорон пока не сообщается.

Карьеру в мире моды Биаджотти начала в 1960-х годах, продолжив дело матери — Делии Солдаини Биаджотти, которой принадлежало ателье. Первое время она сотрудничала с разными итальянскими фирмами, а свою собственную коллекцию одежды представила в 1972 году, она стала первым европейским дизайнером чьи показы прошли в Китае и России.

Помимо линии высокой моды под брендом Biagiotti выпускается одежда прет-а-порте, а также парфюмерная линия.