Марка Sonia Rykiel почтила память основательницы коллекцией одежды

Модный дом Sonia Rykiel выпустил капсульную коллекцию одежды, посвященную основательнице компании — модельеру Соне Рикель. Об этом сообщает The Dazed.

В линейку вошло 13 моделей, разработкой одежды занималась дизайнер Жюли де Либран. Вдохновения она черпала в архивных материалах модного дома. Самы известные наработки Рикель она трансформировала в новые наряды.

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Соня Рикель начала свою карьеру в качестве оформителя витрин одного из текстильных магазинов. В 1962 году она создала одежду для беременных для бутика Laura. Ее дизайн получил популярность, и вскоре Рикель стали называть «королевой текстиля». Свой первый бутик дизайнер открыла в 1986 году в Париже.

Фото: Sonia Rykiel 1 /8

В конце августа 2016 года Рикель скончалась, в последние годы жизни она страдала болезнью Паркинсона.

В настоящее время модный дом Sonia Rykiel выпускает женскую и детскую одежду, а также парфюмерию и аксессуары. В 2009 году марка выпустила коллекцию нижнего белья со шведским массмаркетным брендом H&M. В 2010-м дом Sonia Rykiel объявил о создании линейки интерьерных тканей, в том же году в парижской галерее La Gallerie Catherine Houard прошла выставка рисунков Рикель.