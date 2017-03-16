Образ королевы Марии-Антуанетты интерпретировали на современный лад

Видео: Fendi / YouTube

Итальянский модный дом Fendi представил тизер ролика, снятого в рамках новой рекламной кампании. Видео опубликовано на YouTube. При создании новой коллекции одежды дизайнеры вдохновлялись образом французской королевы Марии-Антуанетты. Ее одежду иннерпретировали в современном ключе.

Режиссером стала француженка Ребекка Злотовски, автор фильмов «Планетарий» и «Гранд Централ».

Компания Fendi основана в Риме в 1925 году. Под этим брендом продаются одежда, изделия из кожи и меха, а также аксессуары и парфюмерия. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel.