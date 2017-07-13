В Минкомсвязи прокомментировали данные об угрозе на портале госуслуг

Обнаруженная экспертами в сфере информационной безопасности угроза на портале госуслуг незначительна, считают в Минкомсвязи. Об этом сообщает ТАСС.

Представители министерства заверили, что пользователи не столкнутся с отрицательными последствиями при использовании портала.

«Потенциальная угроза незначительна, в настоящий момент ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее 13 июля специалисты российской компании по информационной безопасности «Доктор Веб» сообщили, что обнаружили на портале госуслуг вредоносный код, способный заражать компьютеры посетителей сайта и красть пользовательскую информацию. По словам экспертов, вход на сайт сопровождается запрашиванием информации с одного из 15 доменных адресов с регистрацией на неизвестное частное лицо. Владельцы домена в теории могут отправлять юзеру любые формы или документы, которые несут потенциальную угрозу.