Портал госуслуг поставил под удар личные данные пользователей

Специалисты российской компании по информационной безопасности «Доктор Веб» обнаружили на портале госуслуг вредоносный код, способный заражать компьютеры посетителей сайта и красть пользовательскую информацию. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам сотрудников «Доктор Веб», вредоносный код заставляет браузер посетителя сайта незаметно связываться с одним из 15 доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. В ответ с доменов могут поступать любые документы, среди которых может оказаться как фальшивая форма ввода данных кредитной карточки, так и перебор набора уязвимостей — они используются с целью получить доступ к компьютеру посетителя портала.

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Отмечается, что как минимум пять доменных адресов принадлежат компаниям, зарегистрированным в Нидерландах. «Сертификат безопасности большинства этих сайтов просрочен либо не содержит вредоносного кода, однако ничего не мешает владельцам доменов в любой момент обновить сертификаты и разместить на этих доменах вредоносный программный код», — подчеркивают в «Доктор Веб».

Специалисты добавляют, что информация о вредоносе была передана в техподдержку госуслуг. Тем не менее со стороны администрации сайта до сих пор не поступило никакого ответа.

Ранее в июле сотрудники «Лаборатория Касперского» обнаружили вирус Xafekopy, который подписывает владельцев смартфонов на платные сервисы. Вирус сам кликает по ссылкам или делает это с помощью смс. Он способен обходить капчу, необходимую сайтам, чтобы распознать, бот или человек пытается получить доступ к системе.