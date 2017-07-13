Сбежавшим от преступников мексиканским полицейским дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд приговорил шестерых полицейских к 27 годам тюрьмы за бегство от преступников. Об этом в среду, 12 июля, сообщает Excelsior.

В 2016 году по звонку местного жителя полицейские прибыли в город Кристо-Рэй в штате Синалоа. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, похищавших молодого человека, полицейские предпочли ретироваться.

Моменты похищения 27-летнего мужчины, а также бегство полицейских попали на видео и разошлись в соцсетях. Кроме того, видеоролик стал доказательством для суда.

Вышестоящие полицейские чиновники пытались объяснить бегство подчиненных особой стратегией, примененной из-за того, что бандитов было больше, но суд этим оправданиям не поверил.