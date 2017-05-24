Силовые структуры
 

Мексиканские полицейские дали толпе избить россиянина Макеева

Перейти в «Мою Ленту»

Два десятка полицейских мексиканского города-курорта Канкуна отстранены за неоказание помощи раненому россиянину Алексею Макееву во время штурма его дома толпой местных жителей. Об этом сообщил во вторник, 23 мая, представитель городского министерства общественной безопасности Алехандро Родригес Сепеда, передает РИА Новости.

Родригес рассказал, что 19 полицейских-мужчин и одна женщина покинули место событий, когда собравшиеся начали штурмовать дом Макеева 19 мая. 12 из них уже дали показания управлению собственной безопасности.

Кроме того, расследование ведется и в отношении людей, которые снимали избиение Макеева на видео и выкладывали в интернет.

Как ранее сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот, Макеев остается в больнице, однако уже пришел в себя. Состояние россиянина стабильное, но из-за ранения головы он не может управлять левой стороной тела.

По информации консульства, скорее всего, Макеева задержат сразу же после выписки из госпиталя в рамках расследования смерти мексиканца, скончавшегося от колото-резаных ран во время нападения на дом россиянина. Местные СМИ ранее показали видео, на кадрах которого россиянин ударяет молодого человека ножом. Уголовное дело возбудила прокуратура штата Кинтана-Роо.

Агрессию жителей Канкуна Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах мужчина оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику. 19 мая толпа пришла к дому, в котором жил россиянин. В течение долгого времени собравшиеся не предпринимали попыток нападения. Однако после того, как он ранил мексиканца ножом, люди вломились в дом и стали избивать Макеева палками и бросать в него предметы. От расправы мужчину спасла полиция, и его увезли в госпиталь с черепно-мозговой травмой, медики ввели россиянина в состояние искусственной комы. Раненный в стычке с Макеевым мексиканец умер.

Макеев известен своим поведением не только в Мексике, но и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
После гибели мексиканца в драке с россиянином Макеевым возбуждено дело
Мексиканцы потребовали выслать россиянина Макеева из их страны
Избитый мексиканцами за расистские ролики россиянин парализован
Избитый в Канкуне россиянин помимо мексиканцев терроризировал граждан РФ
В Канкуне мексиканцы попытались линчевать россиянина за оскорбительные ролики
Последние новости
Мексиканские полицейские дали толпе избить россиянина Макеева
Кадыров выступил против проведения выпускных вечеров в стенах школ
Мединский призвал расширять пантеон национальных героев
Пентагон подтвердил намерения разместить ПРО в Польше
Мелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета
По связанному с проектом Серебренникова делу задержаны двое подозреваемых
Владелица кафе разоблачила кулинарный проект «Пятницы»
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:20 23 мая 2017

Битва за ствол

Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
02:55 Сегодня

Пентагон подтвердил намерения разместить ПРО в Польше

18:48 23 мая 2017

Улюкаеву предъявили обвинение в окончательной редакции

22:14 23 мая 2017

Опубликовано панорамное видео боевого вылета Ми-28 в Ираке

Силовые структуры
 — 
00:08 22 мая 2017

Приняли на дорожку

За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу
18:22 23 мая 2017

«Лечившего» за взятки здоровых людей психиатра уличили в новых преступлениях

00:34 Сегодня

Мэй заявила о неизбежности новых терактов в Великобритании

19:44 23 мая 2017

Прокатившийся по казанскому аэропорту лихач признан невменяемым

Силовые структуры
 — 
00:10 23 мая 2017

Рабский блуд

Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России
17:19 23 мая 2017

Остановленный ДПС мотоциклист попытался скрыть перегар за меховым воротником

21:29 23 мая 2017

Италия за год удвоила оружейный экспорт

17:47 23 мая 2017

Фрегаты и десантные корабли ВМФ России начали учения в Средиземном море

Россия
«Доброта не является естественным качеством человека»
Почему россияне одобряют насилие со стороны представителей власти
Во время осмотра нового стадиона футбольного клуба «Краснодар»Легионеры — на выход
Какие радикальные инициативы одобрил Путин на совете по спорту
Неспящие к мощам
Как верующие провели ночь у храма Христа Спасителя, ожидая доступа к святыне
Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
Мединский призвал расширять пантеон национальных героев
Встречу Путина и Дутерте экстренно перенесли
В Подмосковье избавятся от темных мест
Все материалы
Мир
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Смерть на стадионе
Взрыв в британском Манчестере унес жизни десятков человек
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабитском королевстве
Дутерте попросил у Путина современное оружие
Названы сроки выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы
США втрое сократят финансовую помощь Украине
Лидер Aerosmith поддержал Манчестер со сцены в Москве
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ВятровичПамять отшибло
Кто призывает украинцев отказаться от родных в России
Один из лидеров харьковского «Антимайдана» осужден на 6 лет колонии
Визами по воде
Отгородится ли Украина от России железным занавесом
Сын Порошенко после критики отца надел патриотическую футболку
Украинский медиахолдинг выступил против языковых квот в телеэфире
Абсурдные инициативы на Украине объяснили желанием свергнуть Порошенко
Советник Авакова увидел среди венгров Закарпатья агентов ФСБ
Все материалы
Финансы
Союз медведя и верблюда
Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
ЦБ посулил россиянам потерю трех триллионов рублей при разгоне инфляции
Титов упрекнул Кудрина в «пропассивной» экономической позиции
Банк России рассказал о помощи 200 валютным ипотечникам
Норвегия отказалась участвовать в сокращении нефтедобычи
Для «нормальной жизни» семье из трех человек понадобилось 84 тысячи рублей
В Госдуме сочли уникальной разницу между доходами крестьян и финансистов
Все материалы
Бизнес
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
Корпорация МСП и Финансовый университет проведут конкурс бизнес-планов студентов
Табачные компании рассказали о последствиях подорожания спецмарок для отрасли
В подмосковном хозяйстве рассказали о запаздывающем из-за холода урожае клубники
Специальные марки для сигарет подорожали на 50 рублей
Nokia и Apple отказались от взаимных судебных претензий
Эксперт прокомментировал компенсацию абонентам «МегаФона» за сбой в сети
Все материалы
Силовые структуры
40 лет истребителя
Су-27 отмечает юбилей
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Рабский блуд
Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России
Пентагон подтвердил намерения разместить ПРО в Польше
Мексиканские полицейские дали толпе избить россиянина Макеева
Опубликовано панорамное видео боевого вылета Ми-28 в Ираке
Мэй заявила о неизбежности новых терактов в Великобритании
Все материалы
Наука и техника
Кружок ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России после революции. 1918 год«Латиницу называли "алфавитом революции"»
Зачем при Сталине хотели отменить кириллицу
Молчание ягнят
Как российские козоводы, школьники и патриоты создают «убийц» Windows
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Заключены контракты с Минобороны на поставку ракет «Союз-2»
Объяснено влияние перца чили на похудение
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Опровергнут принцип Хокинга о голых сингулярностях
Все материалы
Спорт
«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»
Тренер Канарейкин — о проигрыше Канаде и отсутствии дисциплины в команде
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Карпин связал чемпионство «Спартака» со слабостью соперников
Павлюченко подтвердил намерение покинуть «Урал»
Тренера «Спартака» забыли пригласить на вручение присужденной ему премии
Путин согласился с предложением убрать иностранцев из российского футбола
Все материалы
Культура
Кирилл Серебренников«Эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно»
Что происходит с Кириллом Серебренниковым и его «Гоголь-центром»
Веселый Роджер
Умер Роджер Мур — самый известный Джеймс Бонд
Подруга на конец света
Канны-2017. День 6: Изабель Юппер много не бывает
По связанному с проектом Серебренникова делу задержаны двое подозреваемых
Верка Сердючка поведала о выступлениях перед российскими политиками
Серебренников отпущен под обязательство явиться к следователю
Чулпан Хаматова зачитала обращение в поддержку Серебренникова
Все материалы
Интернет и СМИ
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Алексей Макеев«Достойный сын Руси святой»
За что толпа мексиканцев жестоко избила российского блогера из Электростали
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
Владелица кафе разоблачила кулинарный проект «Пятницы»
Журналист разозлил общественность шуткой о неизбежной смерти на концерте Гранде
В сети посочувствовали грустному псу-консьержу из российского подъезда
Разговаривающий по телефону с богом пастор озадачил соцсети
Все материалы
Ценности
Ветреные натуры
Российские туристы в Турции выбирают активный отдых на яхтах
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Москвичам покажут принтер для татуировок
Swatch выпустил часы в честь принцессы с чешуйчатым хвостом
Марка Artdeco снабдила женщин арсеналом для декора бровей
Лишенный двигателей самолет Элвиса Пресли оценили в 3,5 миллиона долларов
Alberto Guardiani применил при создании обуви мех пони
Все материалы
Путешествия
Церковь Покрова Богородицы, расположенная на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии. Русь туристская
Куда отправиться путешественнику ради знакомства с историей России
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
Половина россиян проведет летний отпуск дома
Перепалка пассажиров задержанного на 15 часов рейса с полицией попала на видео
Жительница Перми арендовала на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане
Киоски самостоятельной регистрации пассажиров научили передвигаться
Все материалы
Из жизни
Памела Андерсон на Каннском фестивалеПамела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Бьюти-блогер Shaaanxo Макияж с шестью нулями
Красивый бизнес по-женски: как заработать миллионы на пудре и помадах
«Здесь все проще относятся к жизни»
История крымчанки, переехавшей в американский Портленд
Толстый еж из Великобритании застрял в ограде
Обнаженный снимок принес полной австралийке популярность
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Британская яхта столкнулась с китом и затонула
Все материалы
Хороший, плохой, злой
Какие машины появятся в России этим летом
«Веста»-универсал, новая «Шкода» и еще 8 машин, которые появятся в России летом
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Dodge оценил основные опции для «Демона» в один доллар
Lamborghini Huracan разгонался до 400 км/ч за 800 метров
Hyundai дала послушать хот-хэтч i30 N
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы