Мексиканские полицейские дали толпе избить россиянина Макеева

Два десятка полицейских мексиканского города-курорта Канкуна отстранены за неоказание помощи раненому россиянину Алексею Макееву во время штурма его дома толпой местных жителей. Об этом сообщил во вторник, 23 мая, представитель городского министерства общественной безопасности Алехандро Родригес Сепеда, передает РИА Новости.

Родригес рассказал, что 19 полицейских-мужчин и одна женщина покинули место событий, когда собравшиеся начали штурмовать дом Макеева 19 мая. 12 из них уже дали показания управлению собственной безопасности.

Кроме того, расследование ведется и в отношении людей, которые снимали избиение Макеева на видео и выкладывали в интернет.

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Как ранее сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот, Макеев остается в больнице, однако уже пришел в себя. Состояние россиянина стабильное, но из-за ранения головы он не может управлять левой стороной тела.

По информации консульства, скорее всего, Макеева задержат сразу же после выписки из госпиталя в рамках расследования смерти мексиканца, скончавшегося от колото-резаных ран во время нападения на дом россиянина. Местные СМИ ранее показали видео, на кадрах которого россиянин ударяет молодого человека ножом. Уголовное дело возбудила прокуратура штата Кинтана-Роо.

Агрессию жителей Канкуна Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах мужчина оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику. 19 мая толпа пришла к дому, в котором жил россиянин. В течение долгого времени собравшиеся не предпринимали попыток нападения. Однако после того, как он ранил мексиканца ножом, люди вломились в дом и стали избивать Макеева палками и бросать в него предметы. От расправы мужчину спасла полиция, и его увезли в госпиталь с черепно-мозговой травмой, медики ввели россиянина в состояние искусственной комы. Раненный в стычке с Макеевым мексиканец умер.

Макеев известен своим поведением не только в Мексике, но и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.