«Достойный сын Руси святой»

Вечером 19 мая разъяренная толпа жителей мексиканского города-курорта Канкун с криками «Убить его!» ворвалась в дом российского блогера Алексея Alextime Макеева. В результате один из нападавших погиб, а сам Макеев был жестко избит, получил черепно-мозговую травму и оказался в искусственной коме. «Лента.ру» выясняла, чем подмосковный блогер разозлил мексиканцев и что заставило их устроить самосуд.

Блогер из Электростали

До того как 43-летний Макеев переехал в Мексику и стал жертвой народного гнева, он жил в подмосковном городе Электросталь и еще в 2013 году терроризировал местных жителей своим «творчеством». Блог Макеева несколько выделялся на фоне конкурентов: в своих роликах вооруженный тесаком мужчина разгуливал по городу с камерой и унижал детей, подростков и пенсионеров — всех, кто не мог постоять за себя и дать сдачи.

После инцидента в Мексике администрация YouTube заблокировала сразу два канала блогера, но его творчество нетрудно найти на просторах сети. К тому же фанаты Макеева тоннами перезаливают его ролики на видеохостинг. На видео он с криками «Что ты, ублюдок, тут на дороге?!» толкает случайно попавшего под руку ребенка и, нападая со спины, валит на землю прогуливающуюся по лесу бабушку.

Естественно, такое поведение не могло остаться незамеченным. Более того, «крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой» сам обращал на себя внимание сограждан — записывал ролики и выкладывал их в сеть. Макеева дважды привлекали к уголовной ответственности, но блогеру каждый раз удавалось избежать наказания. В итоге его направили на принудительное лечение в психоневрологическую клинику, из который он как ни в чем не бывало вышел через месяц.

Чтобы доказать свою нормальность, Макеев выложил в сеть фотографии продленного водительского удостоверения и справку из люберецкой клиники, врачи который авторитетно заявили, что пациент здоров и обладает высоким IQ, а его эпатажное поведение — всего лишь образ.

Это возмутило пользователей сети, и они призвали власти разобраться с Макеевым. «По городу Электросталь и московскому району Выхино ходит буйный шизофреник, вооруженный серьезным холодным оружием, беспричинно нападающий на людей. Мне действительно становится страшно. Просьба изолировать данного гражданина от общества и назначить ему адекватное интенсивное лечение», — заявил один из них.

В итоге «здоровому человеку», которым тут же заинтересовались СМИ и полиция, пришлось срочно бежать из родного города.

Наши в Мексике

Помимо блога, Макеев вроде как занимался брокерством и развивал собственный бизнес. Но в Мексике снял небольшую комнату в трущобах Канкуна, спал на полу. Работал продавцом, охранником и даже инструктором по дайвингу в развлекательном комплексе Aquaworld Cancun. Но его оттуда уволили в 2015 году.

В конце 2016 года Макеева депортировали из страны. Причиной, как нетрудно догадаться, послужили жалобы жителей Канкуна, которых он прилюдно оскорблял, бил и унижал на камеру. К слову, при задержании блогер оказал сопротивление, и, чтобы его обуздать, понадобилось 10 сотрудников полиции.

Тем не менее Макеев не успокоился. Он вернулся в Канкун и продолжил заниматься «творчеством», придумывая все новые поводы для конфликтов с мексиканцами. Чтобы улучшить качество роликов, он даже начал изучать английский и испанский языки — отборный русский мат разбавили иностранные ругательства. Особенно Макееву приглянулось слово mierda (по-испански «дерьмо»), bitch (по-английски «сука») и популярное выражение крайнего раздражения fuck you (по-английски «пошел ты»).

Как и в Электростали, основными мишенями блогера были подростки, дети, женщины и старики. Угрожающе потрясая камерой, он старался оскорбить каждого мексиканца, что встречался ему на пути. Толчки, плевки, матерщина, пожелание скорейшей гибели — все шло в ход. Правда, крепких мужчин он крыл матом, лишь держась на почтительном расстоянии. Например, с крыши своего дома или за крепкой решеткой забора.

За четыре года жизни в Канкуне Макеев превратился в местную знаменитость. Мексиканцы прозвали его «Русский наци-лорд» и даже запустили хештег #LordNaziRusso, по которому можно легко отыскать «лучшие» видеоработы блогера. На Reddit даже появился тематический тред, где обсуждали степень психической адекватности россиянина.

Сам же Макеев глубоко проникся мексиканской культурой, но не забыл и о своих согражданах. Например, не стесняясь грубых выражений, прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга, который 3 апреля произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» и унес жизни 15 человек.

Кульминация Alextime

В итоге уставшие от постоянных провокаций жители Канкуна с помощью квадрокоптера отыскали его жилище и к вечеру пятницы начали собираться у дверей.

Некоторое время толпа не предпринимала попыток прорваться внутрь, ограничиваясь лишь словесной перепалкой и киданием камней в окна. Приехавшие полицейские объявили собравшимся, что граждане Мексики не имеют права вторгаться на территорию иностранца, и отбыли по своим делам.

Судя по всему, их отъезд подтолкнул 19-летнего Карлоса Эдуардо к решительным действиям. Он прорвался в дом Макеева, за что поплатился жизнью — блогер нанес ему три ножевых ранения. Тогда толпа выбила дверь и принялась жестоко избивать бывшего бизнесмена.

Подоспевшие полицейские прекратили самосуд. Макеев получил черепно-мозговую травму и оказался парализован, медики ввели его в состояние искусственной комы. По словам российского консула в Мехико Дмитрия Болбота, мексиканские власти пока не просили российскую сторону помочь с депортацией Макеева. И это будет возможно только после окончания расследования нападения на блогера и совершенного им убийства.

Герой нашего времени

Тем временем недовольные результатом самосуда мексиканцы запустили на change.org петицию с требованием выслать блогера из страны.

А фанаты Макеева всеми силами поддерживают своего кумира. В сообществе «Алексей Макеев (Alextime) — Герой нашего времени» во «ВКонтакте» запустили сбор средств на помощь пострадавшему от рук разгневанных мексиканцев. «Держись, Alextime, твои фанаты с тобой. Наша задача — помочь Алексею материально, обеспечить его необходимыми медикаментами», — говорят поклонники.

В инциденте они обвиняют другого русскоязычного блогера — Николая Руля, также проживающего в Канкуне и подстрекавшего местных жителей избить их кумира.

Дело в том, что накануне нападения между Макеевым и Рулем произошел конфликт. Руль с улицы снимал на камеру жилище блогера и объяснял зрителям, что на самом деле Alextime страдает шизофренией. Макеев в ответ крыл оппонента матом и высказывал свои предположения о его сексуальной ориентации.

Сам Руль признается, что не испытывает жалости к пострадавшему. «Я всегда говорил, что не хотел такого исхода, но врать, что мне его сейчас жалко, не буду. Можете считать меня сколь угодно плохим, но я не испытываю жалости к человеку, который призывал к геноциду, убийству детей и нападал на людей заведомо слабее него», — подытожил он.