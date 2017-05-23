Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россия предупредила США об ответных мерах из-за изъятия дипсобственности
Кассир вынесла из банка 9 миллионов рублей в свой последний рабочий день
Венесуэльские протестующие сожгли дом Уго Чавеса
Британская семья построила дом за четыре дня
Девушки начали клеить черную изоленту в неожиданные места
Найден источник врожденного интеллекта
Mail.Ru выплатит премию лишенному приза из-за гражданства русскому программисту
Популярные новости
В Кремле отреагировали на «хамские выпады» Маккейна в адрес Путина и Лаврова
Умер комментатор Владимир Перетурин
Обнародованы фотографии и характеристики нового флагмана Nokia
В сети собрали истерики и вопли «главного конспиролога Америки»
МВД России впервые возбудило уголовное дело за дебош в самолете
Франция поможет Украине европеизировать железнодорожную колею
В Париже назвали дату встречи Путина и Макрона

«Достойный сын Руси святой»

За что толпа мексиканцев жестоко избила российского блогера из Электростали

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Макеев
Алексей Макеев
Фото: страница Алексей Макеев (Alextime) — Герой нашего времени во «ВКонтакте»

Вечером 19 мая разъяренная толпа жителей мексиканского города-курорта Канкун с криками «Убить его!» ворвалась в дом российского блогера Алексея Alextime Макеева. В результате один из нападавших погиб, а сам Макеев был жестко избит, получил черепно-мозговую травму и оказался в искусственной коме. «Лента.ру» выясняла, чем подмосковный блогер разозлил мексиканцев и что заставило их устроить самосуд.

Блогер из Электростали

До того как 43-летний Макеев переехал в Мексику и стал жертвой народного гнева, он жил в подмосковном городе Электросталь и еще в 2013 году терроризировал местных жителей своим «творчеством». Блог Макеева несколько выделялся на фоне конкурентов: в своих роликах вооруженный тесаком мужчина разгуливал по городу с камерой и унижал детей, подростков и пенсионеров — всех, кто не мог постоять за себя и дать сдачи.

После инцидента в Мексике администрация YouTube заблокировала сразу два канала блогера, но его творчество нетрудно найти на просторах сети. К тому же фанаты Макеева тоннами перезаливают его ролики на видеохостинг. На видео он с криками «Что ты, ублюдок, тут на дороге?!» толкает случайно попавшего под руку ребенка и, нападая со спины, валит на землю прогуливающуюся по лесу бабушку.

Естественно, такое поведение не могло остаться незамеченным. Более того, «крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой» сам обращал на себя внимание сограждан — записывал ролики и выкладывал их в сеть. Макеева дважды привлекали к уголовной ответственности, но блогеру каждый раз удавалось избежать наказания. В итоге его направили на принудительное лечение в психоневрологическую клинику, из который он как ни в чем не бывало вышел через месяц.

Чтобы доказать свою нормальность, Макеев выложил в сеть фотографии продленного водительского удостоверения и справку из люберецкой клиники, врачи который авторитетно заявили, что пациент здоров и обладает высоким IQ, а его эпатажное поведение — всего лишь образ.

Это возмутило пользователей сети, и они призвали власти разобраться с Макеевым. «По городу Электросталь и московскому району Выхино ходит буйный шизофреник, вооруженный серьезным холодным оружием, беспричинно нападающий на людей. Мне действительно становится страшно. Просьба изолировать данного гражданина от общества и назначить ему адекватное интенсивное лечение», — заявил один из них.

В итоге «здоровому человеку», которым тут же заинтересовались СМИ и полиция, пришлось срочно бежать из родного города.

Наши в Мексике

Помимо блога, Макеев вроде как занимался брокерством и развивал собственный бизнес. Но в Мексике снял небольшую комнату в трущобах Канкуна, спал на полу. Работал продавцом, охранником и даже инструктором по дайвингу в развлекательном комплексе Aquaworld Cancun. Но его оттуда уволили в 2015 году.

В конце 2016 года Макеева депортировали из страны. Причиной, как нетрудно догадаться, послужили жалобы жителей Канкуна, которых он прилюдно оскорблял, бил и унижал на камеру. К слову, при задержании блогер оказал сопротивление, и, чтобы его обуздать, понадобилось 10 сотрудников полиции.

Тем не менее Макеев не успокоился. Он вернулся в Канкун и продолжил заниматься «творчеством», придумывая все новые поводы для конфликтов с мексиканцами. Чтобы улучшить качество роликов, он даже начал изучать английский и испанский языки — отборный русский мат разбавили иностранные ругательства. Особенно Макееву приглянулось слово mierda (по-испански «дерьмо»), bitch (по-английски «сука») и популярное выражение крайнего раздражения fuck you (по-английски «пошел ты»).

Как и в Электростали, основными мишенями блогера были подростки, дети, женщины и старики. Угрожающе потрясая камерой, он старался оскорбить каждого мексиканца, что встречался ему на пути. Толчки, плевки, матерщина, пожелание скорейшей гибели — все шло в ход. Правда, крепких мужчин он крыл матом, лишь держась на почтительном расстоянии. Например, с крыши своего дома или за крепкой решеткой забора.

За четыре года жизни в Канкуне Макеев превратился в местную знаменитость. Мексиканцы прозвали его «Русский наци-лорд» и даже запустили хештег #LordNaziRusso, по которому можно легко отыскать «лучшие» видеоработы блогера. На Reddit даже появился тематический тред, где обсуждали степень психической адекватности россиянина.

Сам же Макеев глубоко проникся мексиканской культурой, но не забыл и о своих согражданах. Например, не стесняясь грубых выражений, прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга, который 3 апреля произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» и унес жизни 15 человек.

Кульминация Alextime

В итоге уставшие от постоянных провокаций жители Канкуна с помощью квадрокоптера отыскали его жилище и к вечеру пятницы начали собираться у дверей.

Некоторое время толпа не предпринимала попыток прорваться внутрь, ограничиваясь лишь словесной перепалкой и киданием камней в окна. Приехавшие полицейские объявили собравшимся, что граждане Мексики не имеют права вторгаться на территорию иностранца, и отбыли по своим делам.

Судя по всему, их отъезд подтолкнул 19-летнего Карлоса Эдуардо к решительным действиям. Он прорвался в дом Макеева, за что поплатился жизнью — блогер нанес ему три ножевых ранения. Тогда толпа выбила дверь и принялась жестоко избивать бывшего бизнесмена.

Подоспевшие полицейские прекратили самосуд. Макеев получил черепно-мозговую травму и оказался парализован, медики ввели его в состояние искусственной комы. По словам российского консула в Мехико Дмитрия Болбота, мексиканские власти пока не просили российскую сторону помочь с депортацией Макеева. И это будет возможно только после окончания расследования нападения на блогера и совершенного им убийства.

Герой нашего времени

Тем временем недовольные результатом самосуда мексиканцы запустили на change.org петицию с требованием выслать блогера из страны.

А фанаты Макеева всеми силами поддерживают своего кумира. В сообществе «Алексей Макеев (Alextime) — Герой нашего времени» во «ВКонтакте» запустили сбор средств на помощь пострадавшему от рук разгневанных мексиканцев. «Держись, Alextime, твои фанаты с тобой. Наша задача — помочь Алексею материально, обеспечить его необходимыми медикаментами», — говорят поклонники.

В инциденте они обвиняют другого русскоязычного блогера — Николая Руля, также проживающего в Канкуне и подстрекавшего местных жителей избить их кумира.

Дело в том, что накануне нападения между Макеевым и Рулем произошел конфликт. Руль с улицы снимал на камеру жилище блогера и объяснял зрителям, что на самом деле Alextime страдает шизофренией. Макеев в ответ крыл оппонента матом и высказывал свои предположения о его сексуальной ориентации.

Сам Руль признается, что не испытывает жалости к пострадавшему. «Я всегда говорил, что не хотел такого исхода, но врать, что мне его сейчас жалко, не буду. Можете считать меня сколь угодно плохим, но я не испытываю жалости к человеку, который призывал к геноциду, убийству детей и нападал на людей заведомо слабее него», — подытожил он.

Антон Болотов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мексиканцы потребовали выслать россиянина Макеева из их страны
Избитый в Канкуне россиянин помимо мексиканцев терроризировал граждан РФ
В Канкуне мексиканцы попытались линчевать россиянина за оскорбительные ролики
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:03 19 мая 2017

«Они все чокнутые, эти русские»

Adidas, водка и сутенеры — что иностранные пользователи сети думают о россиянах
22:32 22 мая 2017

Mail.Ru выплатит премию лишенному приза из-за гражданства русскому программисту

17:50 22 мая 2017

Украинский журналист зачитал психоделический рэп о запрете российских соцсетей

16:39 19 мая 2017

Названа самая вредная для психики соцсеть

Интернет и СМИ
 — 
00:02 22 мая 2017

Опасная правда

Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
00:24 Сегодня

Девушки начали клеить черную изоленту в неожиданные места

08:00 19 мая 2017

Британец высыпал на мост 15 тысяч монет и показал реакцию прохожих

18:26 22 мая 2017

Пользователей соцсетей поразили цены на ягоды в Магадане

Интернет и СМИ
 — 
12:52 16 мая 2017

«"ВКонтакте" для русских»

Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
16:29 22 мая 2017

Ведущий «Би-би-си» начал утро с развлекательной викторины о маньяке-убийце

07:01 19 мая 2017

В американском шоу показали поединок рестлера Скалы и Трампа за пост президента

15:18 22 мая 2017

Модель снялась полуобнаженной в саратовской луже

Россия
Саша Спилберг«Я просто пришла сказать — "Привет!"»
Саша Спилберг о чипсах, блогерах, хейте в политике и своем визите в Госдуму
Глава пастафарианской церкви заявил о проблемах в школе после митинга 26 марта
«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»
Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
Валентин ГафтТеатру не нужны каратели
Валентин Гафт рассказал МОСЛЕНТЕ о современниках и своем отношении к цензуре
Максим Кононенко: Прикладная теория гаек
О либерализации закона о выборах
Россия предупредила США об ответных мерах из-за изъятия дипсобственности
Глава ВЦИОМ рассказал о склонности россиян к поздним бракам
Все материалы
Мир
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
Медленно, но верно
Исламизация Турции идет постепенно и с соблюдением демократических норм
Интерпол объявил в розыск бывшего президента Панамы
Венесуэльские протестующие сожгли дом Уго Чавеса
Избитый мексиканцами россиянин пришел в сознание
Британский премьер пригрозила отказаться от невыгодной сделки с ЕС по Brexit
Все материалы
Бывший СССР
Визами по воде
Отгородится ли Украина от России железным занавесом
В украинской армии объявили кампанию по борьбе с пьянством
Исчезающий вид
Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс
В СМИ появились копии приказов СБУ об уничтожении улик о гибели «Боинга»
«Блок Петра Порошенко» выступил против введения виз с Россией
В Киеве появились палатки для платной помощи в разблокировке российских соцсетей
В сети появился клип на новую песню президента Киргизии
Все материалы
Финансы
Союз медведя и верблюда
Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
Реальные доходы россиян снизились на восемь процентов
«Архаичная структура экономики — это жесткая правда»
Евгений Гонтмахер о новой стратегии экономической безопасности России
Меркель подняла курс евро до полугодового максимума
Сингапурцы вложили в экономику России в 2016 году более 16 миллиардов долларов
Доллару предсказали ослабление из-за политики Трампа
Татагропромбанк признан банкротом
Все материалы
Бизнес
Латынь из моды вышла ныне
Депутаты предлагают ввести налог на иностранные названия российских компаний
Рабочий заклеивает рекламный плакат в витрине ЦУМа, содержанием которого заинтересовалась Федеральная антимонопольная службаГиперактивное регулирование
За что критикуют российских антимонопольщиков
Рустам Танкаев: Голодание по «системе» Евтушенкова
За четыре года капитализация «Башнефти» снизилась почти в два раза
Росатом испытал уникальный комплекс для производства ядерного топлива
Украина получила разрешение на поставки в Китай замороженной говядины
Потери российских кондитеров из-за санкций Киева оценили в 17 миллионов долларов
Минюст Украины занялся поиском активов «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Рабский блуд
Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России
F/A-18E взлетает с авианосца «Рональд Рейган»Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
В Москве задержали бывшего председателя правления Фондсервисбанка
Кассир вынесла из банка 9 миллионов рублей в свой последний рабочий день
Путин смягчил ограничения на оборот огнестрельного оружия
Ключевой фигурант дела бывшего главы Марий Эл заочно арестован
Все материалы
Наука и техника
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Кружок ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России после революции. 1918 год«Латиницу называли "алфавитом революции"»
Зачем при Сталине хотели отменить кириллицу
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Загадочная KIC 8462852 вновь начала угасать
Найден источник врожденного интеллекта
«Роскосмос» создаст систему контроля за гражданскими беспилотниками
Путин поручил Рогозину побыстрее создать сверхтяжелую ракету
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Кирилл Набабкин «Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»
Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин — о проигрыше «Спартаку» и соперничестве с «Зенитом»
Вылетевший из АПЛ «Сандерленд» заработал 128 миллионов долларов за сезон
Стали известны соперники сборной России по хоккею на групповом этапе ЧМ-2018
У «Спартака» потребуют компенсацию за подожженные фанатами трибуны в Туле
Скончался попавший в аварию на велосипеде бывший чемпион MotoGP
Все материалы
Культура
Подруга на конец света
Канны-2017. День 6: Изабель Юппер много не бывает
На пример
Американский мечтатель Кеннеди как образец для подражания
Не квадрат ты мне
Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
Дензела Вашингтона в новом образе перепутали с работником «Макдоналдса»
Студия Universal представила собственную киновселенную
Мне бы в небо
Канны-2017. День 4: летающие беженцы, подозрительные сумки и теракт над Годаром
«Наша жизнь — это шаманская история»
Музыканты Two Siberians о Сибири, остроге и «походах на войну»
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей Макеев«Достойный сын Руси святой»
За что толпа мексиканцев жестоко избила российского блогера из Электростали
Mail.Ru выплатит премию лишенному приза из-за гражданства русскому программисту
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
Украинский журналист зачитал психоделический рэп о запрете российских соцсетей
Девушки начали клеить черную изоленту в неожиданные места
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
Пользователей соцсетей поразили цены на ягоды в Магадане
Все материалы
Ценности
Когда наступит крышка
Почему россиян оставят без кабриолетов
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Jaquet Droz выпустил новые часы с арабесками
Rolls-Royce предложил корейцам автомобили в национальном стиле
Cacharel посвятил новые ароматы фламинго
Итальянцы выпустили безразмерные кольца с бриллиантами
Брошь Элвиса Пресли ушла с молотка за 205 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Жительница Перми арендовала на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане
МВД России впервые возбудило уголовное дело за дебош в самолете
Названы самые популярные российские курорты для активного отдыха
Пилота United Airlines арестовали за кастрацию трансгендера
Все материалы
Из жизни
Памела Андерсон Памела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
«Здесь все проще относятся к жизни»
История крымчанки, переехавшей в американский Портленд
Британская семья построила дом за четыре дня
Бормотание принца Гарри озадачило немецких школьников
Беременная двойней Бейонсе снялась в африканском стиле
На родео в Австралии бык наступил на ковбоя
Все материалы
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы