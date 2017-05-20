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Избитый в Канкуне россиянин помимо мексиканцев терроризировал граждан РФ

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От агрессии россиянина Алексея Макеева, который был избит возмущенной толпой в мексиканском Канкуне, страдали не только местные жители, но и граждане России, посещавшие республику. Об этом в субботу, 20 мая, РИА Новости рассказал консул в Мехико Дмитрий Болбот.

«Еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население», — отметил дипломат. Он добавил, что Макеев, уроженец подмосковной Электростали, пребывал в Мексике на основе постоянного вида на жительство, который он получил как беженец. В то же время мужчина остается гражданином России.

По словам Болбота, в настоящее время Макеев находится в больнице. «Сейчас самое главное — чтобы его не добили и лечили. Есть данные, что в Hospital General, куда его доставили, его не хотели лечить, мы выходим на руководство госпиталя, чтобы оно взяло эту тему под контроль», — добавил консул.

Кроме того, он подтвердил, что раненный россиянином мексиканец скончался. В настоящее время дипломаты устанавливают, чем это может обернуться для гражданина РФ.

19 мая разъяренная толпа пришла к дому Макеева в Канкуне, чтобы линчевать его. Причиной возмущения стало поведение россиянина, который без повода оскорблял окружающих, включая женщин и детей, записывал свои действия и выкладывал на YouTube. В результате мужчина был избит, но полицейские спасли его от расправы. Известно, что в ходе конфликта он ранил из огнестрельного оружия мексиканца.

Болбот отмечал, что в России Макеев становился героем передачи «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен. Дипломаты также обещали взять ситуацию на контроль.

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