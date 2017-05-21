Избитый мексиканцами за расистские ролики россиянин парализован

Россиянин Алексей Макеев, которого жители мексиканского города Канкун попытались линчевать за расистские оскорбления на улицах, парализован, медики ввели его в состояние искусственной комы. Об этом сообщает в воскресенье, 21 мая, РИА Новости со ссылкой на консула России в Мехико Дмитрия Болбота.

«Он в состоянии искусственной комы, у него серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован», — сказал консул.

Посольство России связалось с руководством госпиталя, где находится Макеев, и там заверили, что россиянину проведут все возможное лечение, сообщил Болбот. Кроме того, консульство договорилось с начальником полиции штата Кинтана-Роо о выделении усиленной охраны для пострадавшего.

Агрессию мексиканцев уроженец Электростали вызвал тем, что без повода оскорблял окружающих людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах мужчина оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал фашистскую свастику.

Anonymous México / YouTube

19 мая толпа жителей мексиканского Канкуна пришла к небольшому дому, в котором жил россиянин. В течение долгого времени собравшиеся не предпринимали попыток нападения. Однако в какой-то момент он ранил одного из мексиканцев, по одним данным, ножом, по другим — выстрелом из оружия. После этого люди вломились в дом и стали избивать Макеева палками и бросать в него предметы. От расправы мужчину спасла полиция, и его увезли в госпиталь.

Выяснилось, что Алексей Макеев известен своим поведением не только в Мексике, но и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.