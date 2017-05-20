В Канкуне мексиканцы попытались линчевать россиянина за оскорбительные ролики

Видео: DJ Miguel Angel / YouTube

Толпа жителей мексиканского города-курорта Канкун попыталась линчевать россиянина, пишет портал Excelsior.

Причиной нападения послужила серия видео, которое Алексей Макеев публиковал на YouTube. Он без повода оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей, записывал свои действия и выкладывал в интернет, сообщает ТАСС.

У дома, где проживал россиянин, вечером в пятницу, 19 мая, начали собираться возмущенные горожане. Они заставили Макеева выйти к ним и начали его избивать.

По некоторым данным, Макеев в ходе конфликта ранил мексиканца. «Он стрелял, два выстрела в грудь пришлись, не известно, выжил тот или нет. Макееву повезло, что толпа не разорвала его прямо на месте», — рассказал РИА Новости проживающий в Канкуне россиянин Александр Толмачев.

Как сообщил, в свою очередь, российский консул в Мехико Дмитрий Болбот, Алексей Макеев — весьма известный персонаж, причем в России о нем снимали передачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен. «Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине, и что его принудительно лечили», — пояснил дипломат.

Сотрудникам полиции удалось спасти россиянина от расправы. «В мексиканском МИД мне подтвердили информацию о том, что он избит, — сообщил Болбот. — Его жизни ничего не угрожает».

В ноябре 2016 года гражданин России утонул в Канкуне в результате несчастного случая.