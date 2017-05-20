Дипломаты пообещали разобраться с попыткой мексиканцев линчевать россиянина

Российское диппредставительство в Мексике получает противоречивую информацию об инциденте, произошедшем с россиянином Алексеем Макеевым в городе Канкун. По некоторым данным, он мог быть ранен. Об этом РИА Новости в субботу, 20 мая, сообщил консул в Мехико Дмитрий Болбот.

Дипломат рассказал, что, по одной из версий, Макеев мог сам нанести серьезную травму одному из оппонентов. «Мы ждем официального подтверждения», — добавил он.

Болбот заявил, что, как только стало известно о ситуации, в диппредставительстве приняли меры. «Почетный консул в Канкуне Армина Вольперт связалась с главой федеральной полиции штата Кинтана-Роо, туда подтянули бойцов, связались с МИД Мексики, чтобы держали вопрос на контроле и защитили нашего гражданина», — сообщил он.

Проживающий в Канкуне россиянин Александр Толмачев рассказал журналистам, что Макеев, когда его дом окружила толпа мексиканцев, начал стрелять и попал одному из них в грудь. «Неизвестно, выжил тот или нет. Макееву повезло, что толпа не разорвала его прямо на месте», — пояснил он.

19 мая группа жителей Канкуна пришла к дому Макеева и пыталась его линчевать. Поводом стало то, что он оскорблял горожан, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. В результате мужчина был избит, но сотрудники полиции спасли его от расправы.