Мексиканцы потребовали выслать россиянина Макеева из их страны

На сайте Change.org создана петиция с требованием выслать из Мексики россиянина Алексея Макеева после стычки в Канкуне, в результате которой он сам получил тяжелые травмы, а один из местных жителей был убит.

Авторы петиции указывают на то, что Макеев демонстрировал ненависть к мексиканцам, угрожал им убийством, проявлял агрессию по отношению к пожилым людям и детям.

По мнению мексиканцев, поведение россиянина должно побудить мексиканские власти принять срочные меры для того, чтобы оградить людей от его посягательств. На момент выпуска новости подписи поставили более 7,4 тысячи человек.

Как сообщил РИА Новости консул Дмитрий Болбот, мексиканские власти пока не просили российскую сторону о помощи в депортации Макеева. До этого Национальный институт миграции Мексики заявил, что намерен просить российское консульство содействовать депортации. При этом возможная депортация может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом и предшествующего этому вызывающего поведения россиянина.

По словам консула, предыдущие попытки выслать Макеева из Мексики успехом не увенчались. «В данной ситуации без его желания, которое он не выказывает, Россия не может ничего с ним сделать, он должен сам захотеть быть депортированным, заполнить соответствующее заявление, либо должно быть решение компетентных органов о его депортации», — сказал Болбот.

19 мая толпа жителей Канкуна пришла к небольшому дому, в котором жил россиянин. В течение долгого времени собравшиеся не предпринимали попыток нападения. Однако в какой-то момент он ранил одного из мексиканцев ножом. После этого люди вломились в дом и стали избивать Макеева палками и бросать в него предметы. От расправы мужчину спасла полиция, и его увезли в госпиталь. Раненый в стычке с Макеевым мексиканец умер. Сам Макеев, получивший черепно-мозговую травму, парализован, медики ввели его в состояние искусственной комы.

Агрессию мексиканцев Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял окружающих людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах мужчина оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал фашистскую свастику. Также выяснилось, что Макеев известен своим поведением не только в Мексике, но и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.