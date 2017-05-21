После гибели мексиканца в драке с россиянином Макеевым возбуждено дело

Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо возбудила уголовное дело по факту гибели местного жителя от ранений, полученных в драке с россиянином Алексеем Макеевым. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Расследование ведется по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах. По версии мексиканских правоохранительных органов, гражданин России ранил 19-летнего погибшего ножом. В деле указано, что сам иностранец, получивший «травмы от ударов различными предметами», находится в больнице «в качестве задержаанного».

Прокуратура также направила в миграционное ведомство запрос на предоставление информации «о 42-летнем человеке с инициалами А. В. М.», чтобы выяснить его миграционный статус и происхождение. ТАСС отмечает, что в деле полное имя Макеева и сведения о его гражданстве не указаны.

Накануне консул Дмитрий Болбот сообщал, что Макеев, уроженец подмосковной Электростали, пребывал в Мексике на основе постоянного вида на жительство, который он получил как беженец.

19 мая у дома Макеева в Канкуне собралась разъяренная толпа, намеревавшаяся линчевать его. Причиной возмущения стало поведение россиянина, который без повода оскорблял окружающих, включая женщин и детей, записывал свои действия и выкладывал на YouTube (позднее выяснилось, что от его агрессии страдали и посещавшие Мексику соотечественники). В результате мужчина был избит, но полицейские спасли его от расправы.

В настоящее время гражданин России находится в больнице. Он парализован, медики ввели его в состояние искусственной комы. Ему выделена усиленная охрана.