Эйфелева башня объявила о своем закрытии из-за Трампа

В Twitter Эйфелевой башни появилось сообщение о том, что она не будет открыта для посетителей некоторое время.

«В порядке исключения я буду закрыта 13 июля после 14:30 и 14 июля (весь день). Я буду рада вас видеть 15 июля, в девять утра!» — отмечается в посте от имени главной парижской достопримечательности.

Как поясняет Le Figaro, 13 июля объект недоступен из-за визита президента США Дональда Трампа. В этот день хозяин Белого дома вместе с супругой, а также французский лидер Эммануэль Макрон с женой должны поужинать в ресторане Le Jules Verne. Данное заведение расположено на втором ярусе башни, из его окон открывается вид на город.

BFM TV пишет, что ресторан находится на высоте 125 метров над землей. За набор из пяти блюд в этом ресторане придется выложить 190 евро. Среди кушаний Jules Verne, в частности, значатся дорада, омар, кабачки с лаймом, артишоки. По информации ТАСС, ужин для Трампов и Макронов будет приготовлен под личным руководством знаменитого французского шеф-повара Алена Дюкасса.

14 июля Эйфелева башня будет закрыта из-за празднования Дня взятия Бастилии — там устраивают салют.

Дональд Трамп в сопровождении Мелании прибыл в Париж 13 июля с первым рабочим визитом. На следующий день он будет присутствовать на военном параде, который пройдет на Елисейских полях.

У Twitter Эйфелевой башни более 200 тысяч подписчиков. От ее имени написано свыше полутора тысяч твитов. Аккаунт верифицирован.