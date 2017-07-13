Елена Ваенга перенесла выступление из-за травмы шеи

Певица Елена Ваенга заявила, что получила серьезную травму шеи. Она написала в Instagram в четверг, 13 июля, что ее выступление в спектакле «Свободная пара» переносится, так как артистка почти не может двигаться.

Ваенга попросила у поклонников прощения, отметив, что 2017 год «богат на болезни».

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Jul 13, 2017 at 1:41am PDT

Певица добавила в другом посте, что сыграет в юмористической постановке 7 августа. Ее выступление было запланировано на 14 июля.

В январе Ваенга была госпитализирована с гриппом во время гастролей. Месяцем ранее артистка опубликовала в Instagram фотографию медицинского заключения, в котором ей запрещается петь в течение 10 дней из-за ларинготрахеита — воспалительного поражения гортани и трахеи.

Елена Ваенга (настоящая фамилия Хрулева) — российская эстрадная певица, лауреат премий «Шансон года».