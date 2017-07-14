В лаборатории столичного Института физической химии РАН произошел пожар

В Москве пожарные потушили возгорание в здании Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина на Ленинском проспекте, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

По данным агентства, в одном из помещений воспламенился магний на площади 20 квадратных метров. Сотрудников института эвакуировали, никто не пострадал.

Источник в экстренных службах телеканала «360» уточнил, что пожар произошел в лаборатории на третьем этаже. Пламя было видно из окна. Издание dni.ru опубликовало фото с места происшествия.

Ранее в марте горела лаборатория Центра испытания лекарственных средств на Нагатинской улице столицы, сообщало Агентство городских новостей «Москва». Персонал учреждения был эвакуирован.