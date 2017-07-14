В Танзании львица взяла под опеку детеныша леопарда

Львица, обитающая в расположенном в Танзании заповеднике Ndutu Safari Lodge, взяла под опеку и вскормила детеныша леопарда. Об этом в пятницу, 14 июля, пишет «Би-би-си».

Снимок пятилетней львицы вместе с детенышем сделал фотограф Джуп ван дер Линде (Joop Van Der Linde). Хищница по кличке Носикиток также присматривает за тремя собственными детенышами, которые родились 27-28 июня.

По словам доктора Люка Хантера (Luke Hunter), который сотрудничает с организациями по защите прав диких кошек Panthera и Kope Lion, данный случай является уникальным. Он утверждает, что львица относится к леопарду, как к собственному детенышу.

Где находится мать леопарда, пока неизвестно. По мнению специалистов, для хищника будет лучше вернуться к представителям своего вида.

В августе 2016 года сообщалось, что в приюте для диких животных «Ноев ковчег» в американском штате Джорджия умер лев из прославившейся благодаря соцсетям и СМИ «троицы друзей БЛТ» («барибал, лев, тигр»). У африканского льва Лео диагностировали неоперабельный рак печени, вследствие чего зверя было решено усыпить.