Туристам в Милане запретили пользоваться селфи-палками

Мэрия Милана запретила использовать селфи-палки, а также пить из стеклянных емкостей и жестяных банок в общественных местах. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает The Local.

Ограничение вводится как для туристов, так и для местных жителей. Оно будет действовать до 13 августа. В администрации итальянского города не исключают, что запрет может быть продлен и на более длительный срок.

Материалы по теме Вас тут не ждали Популярные туристические направления, где больше не хотят никого видеть

Данное правило также коснулось фейерверков. Кроме того, под запрет попала уличная торговля, в частности, продажа еды из автофургонов-закусочных.

На такие меры городская администрация пошла в целях борьбы с мусором в Милане и антисоциальным поведением гостей города и местных жителей. Советник мэрии по безопасности Кармела Роцца (Carmela Rozza) выразила надежду, что запрет приучит людей пить из пластиковых стаканов, а не из бутылок и банок.

Как уточняет издание Corriere Milano, данное правило коснется шести популярных туристических районов Милана. Какое наказание ждет нарушивших новый запрет граждан, не уточняется.

Ранее в июле стало известно, что в Риме ввели ограничения на употребление алкоголя на улицах и продажу спиртного поздним вечером и ночью. Тем, кто не будет подчиняться данным требованиям, пригрозили штрафами в 150 и 280 евро соответственно.

