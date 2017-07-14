Порошенко рассказал о своих походах в баню в советской армии

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, в каких условиях ему приходилось проходить службу в Советской армии. Выступая перед работниками Львовского бронетанкового завода, он вспомнил, что ходил в баню не чаще, чем раз в неделю. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает телеканал «112 Украина».

«Было принято решение построить до 100 домов для контрактников, где они будут иметь возможность и отдохнуть, и душ принять, потому что когда я проходил службу в армии, нам по уставу запрещалось посещать баню чаще, чем раз в неделю. А на полигонах были каждый день», — сказал глава государства.

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В октябре 2016-го, выступая на встрече с учащимися вузов, Порошенко посоветовал студенту-историку после получения диплома отправиться в зону боевых действий в Донбассе. «Вот я провел два года в Советской армии и в том числе участвовал в боевых действиях», — сказал президент, не уточнив, где именно он воевал.

Пользователи соцсетей после этого заподозрили, что Порошенко исказил детали своей биографии. Согласно официальной версии, украинский президент был призван в армию со второго курса вуза. Начинал службу Порошенко в части ПВО в Актюбинске Казахской ССР, заканчивал в связи с рождением сына Алексея в Киевской области. При этом в открытых источниках сведений об участии украинского президента в боевых действиях нет.