Промсвязьбанк отрегагировал на публикации о мошенничестве кипрского филиала

Информация, распространяемая СМИ, о том, что кипрский филиал Промсвязьбанка замешан в хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — офшорной компании «Юнайтед Инвесторс Лимитед» (Нидерланды) — необоснованны и незаконны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Промсвязьбанке.

«Промсвязьбанк считает материалы необоснованными и незаконными. Указанные в публикации факты передернуты и направлены на очернение репутации банка», — отмечается в сообщении финансовой организации.

Кредитное учреждение расценивает заявления в СМИ как попытку повлиять на ход следствия в России, избежать уголовного наказания и компенсации убытков. «В связи с этим банк намерен предпринять действия по привлечению к ответственности за клевету», — указали в банке.

Ранее, 13 июля, агентство «Росбалт» сообщило, что в окружной суд кипрского города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым в мошенничестве является кипрский филиал российского Промсвязьбанка.

По данным СМИ, пристав вручил банку уведомление. Первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября. Агентство писало, что организацию обвиняют в сговоре с кипрским «Максотоном» и другими лицами, незаконном нанесении ущерба истцу («Юнайтед Инвесторс Лимитед»).