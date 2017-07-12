СМИ сообщили о передаче дела о мошенничестве против Промсвязьбанка в суд Никосии

В окружной суд кипрского города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым в мошенничестве является кипрский филиал российского Промсвязьбанка (ПСБ). Организацию обвиняют в хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — офшорной компании «Юнайтед Инвесторс Лимитед» (Нидерланды). 13 июля пристав вручил банку уведомление. Первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на материалы дела.

Агентство пишет, что организацию обвиняют в сговоре с кипрским «Максотоном» и другими лицами, незаконном нанесении ущерба истцу («Юнайтед Инвесторс Лимитед»).

Это первый случай, когда крупный российский банк в качестве юридического лица стал подсудимым в европейском процессе по обвинению в совершении тяжкого преступления, пишет «Росбалт». Само российское кредитное учреждение, официально признавая «Максотон» своим клиентом и должником, тем не менее утверждает, что конечный бенефициар кипрской компании банку не известен.

В ходе судебного процесса банк будет вынужден либо раскрыть информацию о «Максатоне», либо бороться за оправдание в связи с недоказанностью обвинения. «Однако даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов», — пишет агентство. Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее уголовное преследование банка и его руководства.

Согласно кипрскому законодательству, отмывание средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на 14 лет и (или) штрафа размером до 500 тысяч евро, мошенничество — 10 лет, а для юридического лица — штраф.

«Росбалт» приводит мнение председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского. Юрист полагает, что подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», — подчеркивает адвокат.

В группу компаний «Рамфуд» входят мясоперерабатывающий завод в Подмосковье, сеть магазинов розничной торговли, комплекс по выращиванию свиней в Саратовской области. 100-процентным собственником группы до декабря 2015 года была компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед». В настоящий момент компании группы «Рамфуд» уже находятся в состоянии банкротства и распродажи активов.

«Юнайтед Инвесторс Лимитед» начала судебный процесс на Кипре, а также добилась рассмотрения уголовного дела против банка и его предполагаемых сообщников.

Кипрский филиал Промсвязьбанка зарегистрирован в городе Лимасол по адресу улица Григория Афксентиу, 35. Надзор за деятельностью структуры осуществляет ЦБ Кипра. Кроме того, управляющая компания «Промсвязь» имеет филиал на Кипре — PSB AM (Cyprus) Ltd.