Интернет и СМИ
 

Определены самые «ленивые» страны мира

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Ученые Стэнфордского университета проанализировали данные более 700 тысяч пользователей фитнес-приложения Argus и составили рейтинг самых активных и ленивых стран. Результаты опубликованы представлены Nature.

Исследователи брали в расчет количество шагов, которые ежедневно совершают люди в разных странах. В среднем пользователи приложения ежедневно делают 4,9 тысячи шагов.

Лидирует Китай (6,1 тысячи шагов в день), при этом активнее всего ходят жители Гонконга, специального административного района КНР (около 6,9 тысячи). Среди лидеров по ходьбе также Япония, Южная Корея, Швеция, Испания, Чехия.

Россия заняла 14-ю строчку рейтинга. В среднем россияне ежедневно делают 5,9 тысячи шагов.

Ниже всех в рейтинге расположилась Индонезия. Пользователи Argus в этой стране в среднем делают 3,5 тысячи шагов в день.

Ученые отмечают, что средние показатели неоднозначны, потому что использующие приложение жители одной страны могут вести себя совершенно по-разному: одни менее активно двигаются, другие же проявляют недюжинное рвение. Поэтому исследователи ввели еще один критерий, отражающие разницу между самыми подвижными и ленивыми — «неравномерность активности». Наибольший разнобой специалисты зафиксировали в Саудовской Аравии, Египте, США, Канаде и Австралии.

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